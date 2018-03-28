即巿股評 港股直擊

噚日阿Man講過大市喺30800水平係半天吊，好友未能重奪話語權，反彈過後隨時又掉頭。話口未完，隔晚美股又被「侵侵」另一舉動震散咗…..有消息指「侵侵」政府正考慮打擊中國投資美國認為敏感嘅科技行業，包括半導體同埋5G無線電信行業等。為咗懲罰中國侵犯知識產權，更有可能動用國家緊急情況專用法律。呢一個消息令納指插水近3%，其餘兩主要指數亦挫逾2%。與此同時，美國10年期債息竟然回落，反映市場避險情緒再度升溫，未有理會美國政府本周再大量拍債，資金湧往債市避險。

之前阿Man講過，港滙指數疲弱，唔等於資金流出香港，反而要留意拆息去向，一個月HIBRO靜俏俏地升穿1厘，呢個並非好現象，即使唔係資金大量流走，至少反映市場流動性開始收緊，拆息再上升，港股整定無運行。港股低開低走，恒指裂口低開，呢期裂口幾乎成為常態，早段跌逾300點後，跌幅曾收窄，恒指盤中曾見30637點半日高位，其後跌勢再加劇，100日線(30440點)再失守，最多跌469點見30321低位，中午報收30336點，跌453點；國指則跌192點，報收12109點。雖然半日成交不足700億唔算多，但超過1200隻股份下跌，市寬轉差。

阿Man早兩日都話重磅股走勢轉差，噚日大市反彈，未見幾隻重磅股走勢改善，今日重磅股大部份腳軟，騰訊(00700)跌2.5%；平保(02318)跌2.5%；滙控(00005)跌0.9%；友邦(01299)跌1.3%；港交所(00388)跌2.2%。反而內需股回吐有買盤吸納，今日萬洲(00288)跟蒙牛(02319)逆市上升。

Tesla無人駕駛車發生意外，被叫停相關測試，其股價跌到一仆一碌，比亞迪(01211)未放榜前，股價已死死吓，再交出一份按年盈利要跌嘅業績，股價捱沽好正常。其他汽車股亦走軟，加埋貿易戰陰影，呢個板塊短期無運行。科技股更加唔使講，畀侵侵咬住唔放，強如軟件股今日亦要跪低。數嚟數去能夠係弱勢市中突圍，就只有醫藥股，至於另一個唔多受貿易戰影響嘅教育股板塊，呢幾日開始整固，要再觀察股價能否守穩支持位，再決定撈貨與否。

今日4隻新股上市，最吸睛嘅焦點股，當然係超購王及暗盤賺錢王雙料冠軍毛記(01716)，曾高見11.76元，較招股價1.2元飆升8.8倍，半日收報7.18元。講咗十萬九千次，新股炒供求同資金流，乜嘢基本因素都可拋諸腦後，但股價升到10元樓上，幾乎賺足十倍仍唔肯收手，除非係毛毛鐵粉，有錢唔賺留番一手股份留紀念。新股無論升幾多，緊記呢啲股只在乎曾經擁有，無需要同佢天長地久，你估隻隻股份都有資格好似騰訊咁做股王咩！

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)