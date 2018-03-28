港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數全線向下，道指收市跌344點；納指更大挫2.93%。港股今早亦失守100天線水平。

恒指低開280點，甫開挫逾300點，其後跌幅一度收窄至153點，見30637點半日高，不過其後復見受壓，失早段低位，上午11時後跌穿100天線(約30440點)，最多跌469點，見30321點。恒指中午收報30336點，跌453點或1.5%，大市成交額695.39億元。

國企指數中午收報12109點，跌192點或1.6%。

A股偏軟，滬指跌1.11%；深成指跌1.24%。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌2.5%；平保(02318)跌2.5%；滙控(00005)跌0.9%；友邦(01299)跌1.3%；港交所(00388)跌2.2%。建行(00939)去年多賺4.7%，半日跌0.8%；工行(01398)去年多賺2.8%，半日跌0.6%。另外，銀娛(00027)跌1.8%；中移動(00941)跌1%；中海油(00883)跌2.2%。相反，萬洲(00288)回升2%；蒙牛(02319)去年轉賺20億元人民幣，半日升3.5%；港鐵(00066)按機制今年可加票價3.14%，股價升0.3%；領展(00823)升0.4%。

焦點板塊

汽車股：全線受壓，比亞迪(01211)去年少賺近兩成，並預計今年首季純利約5億至15億元人民幣，即按年將大跌75.24%至91.75%，股價曾挫10.2%，半日跌一成，其A股挫7.55%；東風(00489)去年盈利增5%，股價跌4.9%；長汽(02333)創10個月低，半日跌3.1%；吉利(00175)挫4.2%；北汽(01958)跌4.4%；華晨(01114)今日公布業績，曾挫6.7%，半日跌6.3%。

內房股：多隻二線內房績後見支持，世房(00813)去年多賺51%，股價升3.6%；佳源國際(02768)去年多賺58.3%，並首次派息，股價創上市新高，半日升14.4%；佳兆業(01638)曾升8.6%，半日升4.9%，集團去年虧轉盈，錄盈利32.85億元人民幣，恢復派息。另外，萬科(02202)逆市升3.2%。相反，金茂(00817)去年多賺56%，股價挫5.2%。主要股份回吐，中海外(00688)跌2.8%；華潤置地(01109)跌2.9%；碧桂園(02007)跌2.3%；中國恒大(03333)跌2.6%；融創(01918)今日公布業績，半日跌1.6%。

科技股：隔晚美國科技股下挫，當中推出平價新iPad的蘋果公司跌2.56%，本港蘋概股向下，瑞聲(02018)回吐4.9%；舜宇(02382)挫6.4%；高偉(01415)跌3.2%；丘鈦(01478)挫4%；ASM太平洋(00522)跌2.4%。另外，通達(00698)創逾年半低，半日挫4.2%；信利(00732)創逾兩年低，半日挫5.2%；比亞迪電子(00285)跌3.6%。軟件股個別走，金山軟件(03888)挫4.5%；網龍(00777)跌3.7%；擎天軟件(01297)挫6%；美圖(01357)挫4.8%。相反，中國軟件國際(00354)尋頂，見7.28元創新高，半日升0.6%。

焦點股份

統一企業(00220)：績後曾升7.4%見逾一個月高，半日升5.2%。集團去年盈利8.78億元人民幣，按年增44.6%，每股末期息派14.23分人民幣，按年增4倍。

中國龍工(03339)：今早曾升8.6%，半日升6%。集團昨日收市後公布，去年盈利10.46億元人民幣，按年增1.26倍，每股派末期息0.16港元。

新股：4股上市，「超購王」毛記葵涌(01716)曾高見11.76元，較招股價1.2元飆升8.8倍，半日收報7.18元，成交額達12.77億元。另外，江蘇創新(02116)半日收報1.18元，較招股價1.25元低5.6%；環球印館(08448)曾高見0.42元，半日回落收報0.249元，較招股價0.23元高8.3%；源想集團(08401)半日收報0.99元，較招股價1.05元低5.7%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。