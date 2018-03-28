港股直擊 即巿股評

隔晚美股急挫，道指跌344點；納指挫2.93%。港股今早下試100天線。

恒指低開280點，甫開挫逾300點，其後跌幅一度收窄至153點，見30637點暫時高，不過其後復軟，暫時最多跌349點，見30440點暫時低，跌至100天線(約30441點)。截至上午約10時58分，恒指報30452點，跌338點或1.1%，大市成交額498.48億元。

國企指數報12168點，跌133點或1.1%。

A股偏軟，滬指跌0.6%；深成指跌0.63%。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌2.3%；平保(02318)跌1.5%；滙控(00005)跌0.9%；友邦(01299)跌0.9%；港交所(00388)跌2%。

汽車股全線受壓，比亞迪(01211)預計今年首季純利約5億至15億元人民幣，即按年將大跌75.24%至91.75%，股價曾挫一成，現跌9.1%；東風(00489)去年盈利增5%，股價曾挫5.5%，現跌4.5%；長汽(02333)創10個月低，現跌3.2%；吉利(00175)挫3.8%；北汽(01958)跌3.3%；華晨(01114)今日公布業績，曾挫6.7%，現跌6.6%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。