今日 10:12
重要通告
港股直擊
意科控股(00943)公布，截至去年12月底止全年虧損擴大至4366.4萬元，每股基本虧損2.51仙，不派末期息。2016年虧損3923.7萬元。
期內，收益1.99億元，按年跌24.83%。
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