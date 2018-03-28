受科技股顯著下跌拖累，加上中美貿易戰陰霾仍未散去，隔晚美股再度大跌。港股今早甫開跌逾三百點，回試100天線(約30441點)。
恒指低開280點，報30510，之後跌幅擴大，暫時見最多跌338點，低見30452，回試100天線附近爭持；最新跌幅收窄，截至10時正，恒指跌153點，報30637。
國企指數跌61點，報12236。
內地股市早段窄幅偏軟，上證指數報3161，跌5點或0.18%。
美國科技股遭遇重挫，納指跌2.9%。騰訊(00700)今早低開2.8%，報420元，低見419元，最新跌幅收窄，報425元，跌1.7%。
舜宇光學(02382)亦跑輸，最新跌4.6%，報152.9元。
滙控(00005)跌0.7%，報74.55元。
昨日有份領漲大市的中移動(00941)，最新跌0.6%，報72.3元。
建行(00939)昨日收市後公布去年純利升4.7%，好過市場預期，今早低見8.14元，最新倒升0.6%，報8.31元；工行(01398)昨日亦放榜，最新倒升0.9%，報6.87元。
比亞迪股份(01211)去年少賺19.5%，另預計今年首季純利按年將跌75.24%至91.75%，變相發盈警，股價今早曾急跌一成，見63.6元逾3個月低，現跌7.8%。
港股史上超購王毛記葵涌(01716)首日掛牌，曾高見11.76元，較招股價1.2元高出8.8倍，最新報9.7元。