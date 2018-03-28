港股直擊 即巿股評

恒指昨天高開低走，全日波幅246.99點。恒指收報30790點，升242點或0.79%，成交金額 1352.89億元。國指收報 12301.55點，升103.85點或0.85%；上證收報3166.65點，升32.93點或1.05%。A股走勢優於港股。

恒指以陰燭收市，最高升至30985.75點，未能挑戰31000水平，料此水平及20 SMA都會是阻力參考。MACD快慢線負差距由增加，走勢仍弱。全日上升股份1051隻，下跌585隻，整體市況偏好。

中國國家總理李克強表示，貿易戰解決不了經貿摩擦，已做好充分準備。據媒體引述消息指出，特朗普政府考慮動用國家緊急情況專用法來禁止中國收購美國科技企業。美國財政部正在制定方案，以確定哪些科技行業禁止中國企業投資，例如半導體和5G無線通信等。美國商務部長羅斯亦表示，美國將會宣布對中國在美投資的限制措施。

受貿易戰再次升溫影響，美股三大指數回軟，當中又以納指跌幅最大，達2.9%。今早亞太股市下跌，夜期上升而ADR下跌，兩者背馳，料恒指走勢偏軟，支持參考為100 SMA (約30422)。另，是日期指結算日，當心即市走勢較波動。

個股介紹：

深圳國際(00152)的主要業務為物流基礎設施的投資、建設與經營，並依託擁有的基礎設施及信息服務平台向客戶提供各類物流增值服務。

集團在2017財年的核心業務收入及除稅及財務成本前盈利分別較去年同期上升16%至88.44 億元及16%至44.87 億元；核心業務股東應佔盈利22.45 億元，增長28%，主要由於收費公路業務的盈利增長帶動及年內人民幣升值，使集團的財務成本有所下降。

集團維持40%的派息比率，宣派末期息每股0.44元，另宣派特別息每股0.56元，每股股息合計為1元，較去年上升133%。

集團現價市盈率為15.709倍，周息率2.488%。股份上日收報17.28元，上望20.7元，止損設於16.78元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

分析師岑智勇 (CE: APR850)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。