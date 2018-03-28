即巿股評 港股直擊

由於市場對於中美貿易戰的憂慮情緒有所緩和，美股大幅反彈，同時也帶動港股造好，恒指昨日高開436點後，最高曾升高見30985點，其後升幅收窄。全日收30790點，上升242點，大市成交額1352.89億元。筆者認為中美最終爆發貿易戰的可能性不大，中美正式達成協議前料市況仍會波動，但只要能突破31000點並守穩其上，港股有望展開新一輪升浪。

選股方面，近日濠賭股表現強勢，市場憧憬內地經濟持續增長，澳門貴賓廳業務可望持續復甦，加上港珠澳大橋將落成開通，內地往澳門旅遊人數將會增加，這有助帶動中場博彩收益上升，濠賭股的收入有望回復可觀增長。

眾多濠賭股中，建議可留意永利澳門(01128)，該公司去年全年錄得純利37億元，按年增長158%，每股盈利71仙，派特別息75仙。期內經調整EBITDA 84.98億元，增長66.4%。另經營收益總額達360.4億元，增加逾六成，當中貴賓賭桌的毛收益達264.5億元，增長75.3%，中場賭桌的毛收益也達到130.1億元，增長54%。

近日有傳銀娛(00027)將斥資逾72億港元入股永利澳門的母公司(永利渡假村)，交易完成後，銀娛持有永利渡假村約0.5%股權，變相間接持有永利澳門，消息已帶動其股價急升，惟短期內在30元水平應有一定阻力，若其後股價能正式突破30元並守穩其上，可伺機吸納，目標看34元，跌穿28元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益