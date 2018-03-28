港股直擊 即巿股評

隔晚美股再度大跌，投資者仍在對貿易戰爆發的可能性進行評估，港股方向未明，今日期指結算日或隨外圍再度跌穿100天線，市場聚焦超額王新股首掛。

道指最終收跌344點或1.43%，報23857點；科技股遭遇重挫，納指跌2.93%，報7008點；標普500指數跌1.73%，報2612點。

對貿易戰的憂慮在3月給全球股市帶來巨大壓力。特朗普威脅將對600億美元中國商品徵收關稅。但這一憂慮在周一開始減退，因為華盛頓與北京已開始談判。不過特朗普與法國及德國領袖通電話，就中國貿易爭端爭取政治支持，市場對貿易戰未敢放下心頭大石，加上科技股跌勢顯著，大市尾段持續向下。微軟急吐4.6%。穀歌跌4.47%，亞馬遜跌3.78%，FACEBOOK跌4.92%，Twitter收市急跌12%，Tesla跌8.2%，NVIDIA跌7.8%，Netflix跌6.1%。

數據方面，美國3月消费者信心指数意外下降，但仍接近18年來高位。美國3月世界大企業聯合會消費者信心指數127.7，預期131，前值130.8。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報74.72元，較本港上日收市跌0.38元；騰訊(00700)ADR收報420.99元，跌11.21元；國壽(02628)ADR收報21.7元，跌0.5元。油價回落，中海油(00883)ADR收報11.57元，跌0.17元；中石油(00857)ADR收報5.41元，跌9仙；中石化(00386)ADR收報6.76元，跌0.12元。至於電訊股， 中移動(00941)ADR收報71.8元，跌0.95元；聯通(00762)ADR收報9.82元，跌2仙。

ADR港股比例指數報30362，較周二恒指收市跌429點或1.4%。恒指昨日裂口高開436點，受制上周五(23日)的下跌裂口頂部(約31018點)，收報30790點，升242點，兩連升累漲481點。股價高於50天線比率的中線市寬上升3.8個百分點至38.8%，仍處於支持區。季結因素及復活長假臨近，1個月港元拆息定盤價昨升至靠近1厘水平，是接近3個月以來的高位。此外，昨日大市沽空率高達13.3%，為三個星期以來最高。恒指短期或再失守100天線(約30440點)支持，留意能否守穩上周五低位29930點之上。

焦點板塊

內銀股：建行(00939)全年純利升4.7%至2422.64億元(人民幣．下同)，工行(01398)多賺2.8%至2860.49億元，均較市場預期好。其中，建行第四季純利大增9%。兩大國有銀行去年不良貸款比率同見下降，撥備力度高於監管水平，資產質素明顯改善，宜留意外資券商最新看法。

焦點股份

經營《100毛》及《毛記電視》的毛記葵涌(01716)將於今早掛牌，暗盤價大幅造好。輝立證券的暗盤交易，高見8.18元，收報8.1元，較招股價1.2元，高出5.75倍。耀才證券暗盤價收報8.07元，較招股價高出5.73倍。毛記葵涌獲超額認購6288倍，是歷來超額認購倍數最高的新股。

蒙牛乳業(02319)：公布去年12月底的全年轉虧為盈，純利20.48億元人民幣，派末期息12分人民幣。

比亞迪股份(01211)：去年純利40.66億元人民幣，按年下跌近兩成，派末期息14.1分人民幣。

世茂房地產(00813)：去年多賺51.6%至78.4億元人民幣，核心盈利上升約一成一，末期息每股60港仙。

九龍建業(00034)：去年純利16.35億元，按年增長72.7%；扣除投資物業之重估收益後，基礎純利15.25億，按年增長86.4%。

信德集團(00242)：去年業績轉虧為盈，純利14.5億元，派末期息6港仙。集團對上一年同期虧損5.87億元。

陽光紙業(02002)：全年純利按年上升2.21倍，每股盈利49分人民幣，派末期息7港仙。

今日有多家公司公布業績，以中信股份(00267)、光大控股(00165)、江西銅(00358)、北控水務(00371)、華晨中國(01114)、中國中車(01766)、融創中國(01918)、華泰證券(06886)等較受市場及券商關注。