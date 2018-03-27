即巿股評 港股直擊

經過上周五急跌後，隨着近日中美貿易戰持續降溫，期指於本周初亦出現明顯反彈。於周一，受着上周五道指急跌的影響，期指開市時再次跌穿30000點水平，雖然一度低見29938點，惟之後便開展反彈，最終全日倒升385點，收報30532點。而昨天仍能維持是次反彈勢頭，開市初步更曾高見30949點，雖然及後有所回順，惟最終全日仍升247點，收報30779點。兩日大市成交較上周五跌市時大幅減少，昨天全日成交只有大概1353億元。

或屬反彈 暫難言回穩

中美兩國在上周先後在貿易戰的立場上表現強硬，惟於周末兩國很快又突然表示雙方已就相關情況正進行磋商，且美方更表明對雙方能否達成協議持審慎樂觀的態度；之後更有消息傳出中國願意未來從美國購買更多半導體產品，以減少中美兩國貿易順差，並同時研究容許外國金融機構能持有證券機構的大部分股權，更或成為大股東的政策。

相關消息頓時間令市場對貿易戰的憂慮大幅降溫，因此迎來美股及港股本輪的反彈。如筆者周一所言，上周推出的關稅政策似是兩國在政治層面的考慮居多，而不是真的想打貿易戰，暫時來看這想法初步成立，而估計之後兩國為了達到各自的目的，預期在磋商中或會製造出不同的利好或利淡消息，以增加談判籌碼，因此環球市場因而顯得更波動，大家亦要多加小心。

技術方面，經過周初兩日大幅反彈，期指已成功收復100天移動平均線及差不多全部補回上周五遺留下來的大型裂口，而這麼快便能補回大型裂口的走勢確實令筆者有點意料之外。

31000點附近小注造淡

而期指昨天的反彈亦明顯地受制於20天移動平均線及大型裂口的頂部阻力，因此期指未來要盡快成功升穿該位置（31000點左右），才能再次回穩，否則，本輪的升浪只可視作急跌後的反彈，又或大戶拉高期指來轉倉所導致（本周四是即月期結日）。

另外，各主要技術指標在連升兩日後雖然有所好轉，不過仍然繼續呈偏淡的訊號，如14天RSI仍維持於50樓下；MACD仍是雙熊的訊號等。現時，向上重要的阻力可先看31000點，而向下的重要支持則提升至上周五的低位29856點，而明確方向預期應會在期結日後才會出現（最快亦會於期結日當日的下午）。

策略方面，繼上周五市況出現明確調整訊號，惟近日的反彈又令市況進入待變的局面。雖然期指連升兩天及補回上周五的大部分裂口，惟筆者認為大市現在仍未脫險，除非大市未來成功升穿31000點之上及企穩，否則部署淡倉仍會是本輪的主調。按上期建議，之前持淡倉的投資者應已於周一當日全部平倉離場。而本期會建議各位可待期指升至31000點附近偷步小注開倉造淡，選擇下月Long Put價外800至1000點左右，並將以收市價升穿31000點作為參考止蝕。