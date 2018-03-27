今日 20:59
重要通告
港股直擊
環球信貸集團(01669)公布，截至去年12月底止，年度盈利6300.6萬元，按年下跌17.69%，每股盈利15.8仙，派末期息3仙。
期內，收入1.03億元，按年減少20.58%。
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