即巿股評 港股直擊

台灣鴻海繼續海外併購，旗下鴻騰(06088)以合併方式收購Belkin International，代價8.66億美元(約67.55億港元)。

國際級的Belkin曾幾何時相當風光，其自家的家用級路由器(router)一度進佔不少市場份額，近年主打電腦及手機配件，做得較好是無線充電和一堆為蘋果公司產品打造的配件。去年整體生意亦麻麻，稅前蝕過千萬美元。這個角度看來有點像早兩年聯想集團(00992)近乎「為買而買」的併購。

不過，留意鴻騰本身主要生產連結器(即插卡糟或電源等連接位)和一些科技產品線材，在科技股中相當「低科技」，亦偏向工業生產。對於不少媒體把鴻騰列為「手機設備股」，只要曾經稍為瀏覽過公司資訊，只會得啖笑。

而Belkin品牌本身或走下坡，但集團旗下有智能家居品牌Wemo和家庭用水智慧管理品牌Phyn。Belkin早年亦收購路由器名牌Linksys，路由器為一個場所接上互聯網、並打造智慧環境的核心。故收購完成後，鴻騰可由研發創新成分相對低的生產商，升級一個智能家居業務。

鴻海郭台銘上善若水，鴻騰同系富士康在內地深耕多年，亦將於A股掛牌，那邊廂亦表態將在美國威斯康辛州投資100億美元設廠，面對貿易大戰亦可靈活應變。管理層的進退見心思，鴻騰的轉型可審慎樂觀。

鴻騰中短線走勢麻麻，近期於4元水平附近上落，根據EJFQ數據，1月18日發出長線紅燈，至今跌19%。另外，上周公布去年多賺7.08%，短線已欠催化劑，加上轉型升級需時反映，宜先列入觀察。

陳鎮強

信報投資研究部

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