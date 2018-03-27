港股全日沽空金額180.23億元，另有約639.9萬元人民幣沽空， 大市沽空比率13.32%，較上日上升約0.5個百分點，見三星期最高。
中國平安(02318)連續2天全日沽空金額居首，金額30.72億元，沽空比率40.1%。
騰訊(00700)排第二，沽空金額16.32億元，沽空比率8.8%。
第三位是恒生中國企業(02828)，沽空金額9.05億元，沽空比率46.3%。
第四位是盈富基金(02800)，沽空金額6.82億元，沽空比率77.4%。
港股全日沽空金額180.23億元，另有約639.9萬元人民幣沽空， 大市沽空比率13.32%，較上日上升約0.5個百分點，見三星期最高。
中國平安(02318)連續2天全日沽空金額居首，金額30.72億元，沽空比率40.1%。
騰訊(00700)排第二，沽空金額16.32億元，沽空比率8.8%。
第三位是恒生中國企業(02828)，沽空金額9.05億元，沽空比率46.3%。
第四位是盈富基金(02800)，沽空金額6.82億元，沽空比率77.4%。
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