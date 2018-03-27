港股直擊 即巿股評

中美貿易戰憂慮情緒稍為消退，隔晚美國三大指數急彈，當中道指飆升669點。亞太股市今日造好，港股今早裂口飆逾400點，不過乏力再升，收市受制上周五下跌裂口和20天線阻力。

恒指今早裂口高開436點，見30985點屬全日高，一度重上20天線(約30979點)水平，開市後受制上周五(23日)的下跌裂口頂部(約31018點)，升勢反覆回順，升幅一度收窄至189點，見30738點全日低，中午升277點，波幅上午成形，午後一度復升逾300點，其後於30800點水平爭持。恒指收報30790點，升242點或0.8%，兩連升累漲481點或1.6%。大市今日上升股份比例為65%，下跌股比例為35%。

全日成交額1352.89億元，較上日減少約58.08億元或4.1%。

國企指數收報12301點，升103點或0.8%。國指兩日進漲173點或1.4%。

恒指即月期貨收市升247點或0.81%，報30779點，低水12點。

A股高收，滬指升1.05%；深成指升2%。兩市成交額約5404億元人民幣。

歐洲三大股市最新升逾1%；美國道指期貨最新升134點，報24325。

藍籌股方面，騰訊(00700)高見438.6元，收市升1.3%，報432.2元；建行(00939)和工行(01398)今日收市後公布業績，分別收升0.9%和1.3%；中行(03988)升1.7%；港交所(00388)升1.2%。中資電訊股造好，中移動(00941)彈3.1%；聯通(00762)飆5.6%。相反，友邦(01299)跌0.5%；中石化(00386)回吐0.7%；萬洲(00288)去年多賺逾9%，股價挫3.1%。

焦點板塊

醫藥股：多股飆高，藥明生物(02269)曾升10.6%逼近上市高位，收市升8.9%；國藥(01099)去年淨利潤52.8億元人民幣，勝市場預期，按年升13.7%，股價曾升7.7%創一年半高，收市升5.9%；三生製藥(01530)去年多賺31%，並首次派末期息，收市升4.9%；綠葉製藥(02186)去年多賺一成，收市升6.8%；金斯瑞(01548)升4.2%；昊海生物科技(06826)去年多賺22%，收市升6%。相反，四環(00460)去年少賺一成半，績後挫14.2%。

科技股：軟件股跑出，中軟國際(00354)收市飆11.6%，集團去年多賺27.93%，每股派末期息1.8港仙，較前一年度增加五成。擎天軟件(01297)去年多賺20%，股價創逾一年高，收市飆25.8%；IGG(00799)升2.5%；金山軟件(03888)升2.3%；網龍(00777)升1.7%。不過金蝶(00268)創新高後，收市倒跌2.9%。其他科技股方面，瑞聲科技(02018)中午公布去年多賺32%，股價收市升4.7%；舜宇光學(02382)升1.5%；高偉(01415)升1.4%；丘鈦(01478)升2.2%；中興通訊(00763)升4.1%；中芯國際(00981)升3.3%。

內房股：普遍造好，中海外(00688)回勇，曾升5.4%，收市升4.4%；碧桂園(02007)升3.6%；萬科(02202)升4.8%；世茂房地產(00813)曾升6%，收市升4.5%，世房收市後公布去年多賺52%，另外集團位於深圳的世茂深港國際中心昨動工，項目總投資額達500億元人民幣，建築物高700米將為廣東省最高建築物。深圳國際(00152)中午公布去年多賺81.58%，每股連特別息共派1元，股價績後創新高，收市升5.9%。

焦點股份

中國機械工程(01829)：今日顯著受壓，曾跌6.2%，見4.36元近一年半低，收市跌5.6%。集團去年盈利17.11億元人民幣，按年下跌18.77%，每股派末期息16.59分人民幣，前一年度末期息為每股20.42分人民幣。

IMAX中國(01970)：股價今日急升11.9%，收報23.35元。德銀發表報告，認為IMAX中國最壞時候已過，大升目標價72%至32元，評級由「沽售」直接上調升至「買入」。

香港電視(01137)：中午公布去年虧損2.05億元，較2016年虧損2.57億元減少20.2%。期內營業額4.87億元，按年增長1.6倍。績後受壓，收市挫14.4%，成交額5770萬元。集團亦宣布，確認將不會繼續本地免費電視節目服務牌照的申請，並把將綜合傳送者牌照(第041號)連同678兆赫至686兆赫頻帶內的無線電頻譜交退通訊局。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。