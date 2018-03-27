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今日 16:51 港股直擊 香港財經

石四藥拓建兩生產線冀明年投產

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石四藥集團(02005)今年大輸液銷量目標為15億瓶袋，而集團現有17條生產線，總產能為每年16億瓶袋。執行董事王憲軍指出，目前產能使用率接近100%，故着手拓展2條生產線，將增加1.5億瓶袋產能，預計於今年底建成，並於明年投入生產。

對於去年毛利率上升7.1個百分點至58.7%，王憲軍表示，集團會逐步減少生產售價及毛利率偏低的產品，相信今年毛利率將繼續有升幅。

集團計劃今年將展開180項化藥研究項目，財務總監兼公司秘書周興揚表示，今年用於研發的開支約1億元左右，未來數年繼續處於投入期。

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