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今日 16:15 即巿股評 港股直擊

【短線出招】炒股唔炒市又OK喎....

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貿易戰陰霾稍退，恒指自上周五低位29930點起，到今早開市位30985，累計反彈1055點，暫時乏力一舉升穿20天線;加上之前由31978急向下殺，技術走勢轉差，今日50天線(約31366)再度輕微向下，與10天、20天線三線同時同下，對上一次這情況出現在2月9日及12日這兩個交易日，之後拗腰回升。若果港股短期不能大幅回升，三線均線會繼續向下，將會是2016年12月底以來首次，不得不防，暫時仍以區間走勢研判。

沒方向的市，又是那句「炒股不炒市」，筆者關注早前在節目推介的信德集團(00242)，今日收市後公布業績，股價受上周五大跌市拖累，低見3.25元即強力反彈，今日曾升逾3%，最新升2%報3.48元，仍較推介時約3.3元為高，且看業績能否顯著扭虧兼增派息。

至於昨晚在EJFQ研習班用「精明選股」篩選「吸引估值區間大行股」，用華能新能源(00958)作「例子」，今日股價曾升近7%，10天、20天、50天及100天線初呈「孔雀開屏」，後市應有餘未盡。

另外，在此感謝昨晚出席研習班之參加者及忠實用戶，討論很有建設性，筆者也獲益良多，希望大家繼續支持，發揮團隊智慧，借力打力，高效致勝！

羅崇博　(杜比)

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