即巿股評 港股直擊

噚日話只要大市重上100日線(今日已上移至30423)就可脫險，結果噚日大市收市已重返30500水平，今日承接隔離美股升勢，港股亦高開，不過暫時反彈受制20日線(30981點)，上面仍有10日線(31171點)及50日線(31367點)兩大關卡要破，好友仍未能成功重奪話語權。當市場正擔心中美貿易戰一觸即發之際，中美雙方已削削坐埋談判桌前講數，令貿易戰有緩和跡象。呢個消息再次觸動華爾街神經，美股連跌兩日後，隔晚報復式反彈，港股當然乘勢而上。

恒指裂口高開436點，報30986點剛好係半日高位，31000大關前止步，20日線(30981點)得而復失，兼且受制上周五下跌裂口頂部，升幅收窄至不足200點，見盤中低點30739點。恒指半日收報30826點，升277點；國指則報12305點，升107點。

重磅股四大天王，老實講噚日阿Man都話技術走勢已轉差，雖然今早隨大市反彈，但大多數高開低走，平保(02318)更打回原形無起跌，半日收市又出枝大陰燭，睇嚟之前烏雲蓋頂嘅劣勢，限制平保反彈，其股價若不能盡快重返87.5元之上，恐怕有機會再向下噚找支持，暫時82元頂得幾吓頭搥，但82元再失，下個支持位要去到77.8元，都咪話唔恐怖。至於騰訊(00700)喺大股東批股翌日股價大裂口低開至405元，剛好係批股價，識貨之人自然識喺呢位撈底，好老實呢個位接貨都要中伏，有咁多芬佬陪著你嘔，捱價又或者損手，乜都抵番晒。不過撈到平貨都要識走位，話晒上周五騰訊遺下405元至440元巨型下跌裂口，要完全回補兼重返裂口之上唔容易，短線440元阻力唔細，要騰訊回復之前強勢，除非上番445元並企穩。

至於大笨象(00005)弱咗咁耐，比起大市死先一步，但反而喺現水平似乎有啲支持。集團剛完成發債，新一輪回購可隨時啟動，一旦集團公布新一輪回購計劃，或對股價帶嚟刺激。至於港交所(00388)今日剛好回補上周五下跌裂口，但升至此水平又見壓力，股價唔重返275元，亦難言回復強勢。可能平保跟港交所之前估值偏高，目前回調去番合理水平，但暫時未有利好消息刺激，短期股價難見驚喜。

反而阿Man覺得內銀股較為棘手，明明估值方面平到跌渣，可惜股價就係窒住窒住唔肯上，好似建行(00939)回調已一成，仍未見缸邊友好積極掃貨。可能之前太多重磅股派完成績表見光死，市場擔心內銀股亦案件重演，寧願放榜前先沽貨，加上市況呢期太反覆，內銀股公布業績前回落，唔知業績後會否打破其他重磅股魔咒，反方向炒番上去。

雖然話中美雙方已展開談判，但呢一場講數戲唔知要演幾耐，預期大市走勢仍然反幅，加上30800水平係二千點移動區間中間位置，上下行一千點都可以，既然半天吊唔值博，現水平不如食住花生等明日期指結算，再等好友淡友分勝負。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)