訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:09 港股直擊 香港財經

萬洲國際料中美貿易戰對盈利影響微

放大圖片

中美貿易戰一觸即發，中方擬對美國入口豬肉增加關稅，萬洲國際(00288)雙匯發展總裁馬相傑表示，集團出口業務比例不高，加上業務分散在多個國家，料對盈利影響有限。

原材料價格方面，馬相傑指國內生豬價格經歷2016年的高位後，去年價格有所下跌，今年首3個月亦有延續跌勢，但預料下半年生豬價格將會反彈。至於其他原材料如包裝物料、糖、雞肉，料今年基本持平。

集團去年進行多項併購，包括豬肉產品生產商及加工商、生物製藥公司。總裁陳鶴祥表示，今後的收購活動亦將以豬肉為主。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。