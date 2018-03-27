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中美貿易戰一觸即發，中方擬對美國入口豬肉增加關稅，萬洲國際(00288)雙匯發展總裁馬相傑表示，集團出口業務比例不高，加上業務分散在多個國家，料對盈利影響有限。

原材料價格方面，馬相傑指國內生豬價格經歷2016年的高位後，去年價格有所下跌，今年首3個月亦有延續跌勢，但預料下半年生豬價格將會反彈。至於其他原材料如包裝物料、糖、雞肉，料今年基本持平。

集團去年進行多項併購，包括豬肉產品生產商及加工商、生物製藥公司。總裁陳鶴祥表示，今後的收購活動亦將以豬肉為主。