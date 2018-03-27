今日 12:47
重要通告
港股直擊
嘉里物流(00636)公布截至去年底止全年業績，股東應佔溢利21.16億元，按年升12.72%；每股盈利1.25元，派末期息14仙。
期內營業額307.88億元，按年升28.09%。
中美密談避打貿戰 道指收市飆669
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CCL成分屋苑全線逾萬關
英國居港攝影師 記錄55名婦女纏足人生
譚淑美
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國策趨嚴 環保股龍頭崛起
伊馬仕
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中美對壘 高新科技主戰場
溫天納
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美推3D打印車 隨意換款 AI設計外形 VR檢閱效果
StartupBeat
Why HK property is vulnerable to China-US trade war
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
中美未反面 市場反應或過度
王良享
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金價連升4天 高盛5年來首度看好前景
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