港股直擊 即巿股評

貿易戰稍為降溫，隔晚美國三大指數急彈，當中道指飆升669點。港股今早裂口飆逾400點，惟受制下跌裂口阻力。

恒指今早裂口高開436點，見30985點屬半日高，一度重上20天線(約30980點)水平，開市後受制上周五(23日)的下跌裂口頂部，升勢反覆回順，升幅一度收窄至189點，見30738點半日低。恒指中午收報30826點，升277點或0.9%，大市成交額745.01億元。

國企指數報12305點，升107點或0.9%。

A股急漲，滬指升0.97%；深成指升1.97%。

藍籌股方面，騰訊(00700)高見438.6元，半日升1.9%，報434.6元；建行(00939)和工行(01398)今日公布業績，半日分別升0.9%和1.2%；中行(03988)升1.9%；港交所(00388)升1.5%。中資電訊股造好，中移動(00941)回升2.3%；聯通(00762)升6.1%。相反，友邦(01299)跌0.6%；中石化(00386)回吐1.3%；萬洲(00288)去年多賺逾9%，股價半日跌1.3%。

焦點板塊

醫藥股：多股飆高，藥明生物(02269)曾升10.6%逼近上市高位，半日升9.6%；國藥(01099)去年淨利潤52.8億元人民幣，勝市場預期，按年升13.7%，股價曾升7.7%創一年半高，半日升6.1%；三生製藥(01530)去年多賺31%，並首次派末期息，半日升4.1%；綠葉製藥(02186)去年多賺一成，半日升5.5%；金斯瑞(01548)升6%；昊海生物科技(06826)去年多賺22%，半日升2.8%。相反，四環(00460)去年少賺一成半，績後挫11.3%。

科技股：軟件股跑出，中軟國際(00354)半日飆14.3%，集團去年多賺27.93%，每股派末期息1.8港仙，較前一年度增加五成。擎天軟件(01297)去年多賺20.01%，股價半日飆14.7%；IGG(00799)升2.4%；金蝶(00268)創新高，半日升1.5%；金山軟件(03888)升2.7%；網龍(00777)升2.8%。另外，瑞聲科技(02018)今日公布業績，股價半日飆6.8%為升幅最大藍籌。其他科技股方面，舜宇光學(02382)升2.2%；高偉(01415)升2.3%；丘鈦(01478)升2.4%；中興通訊(00763)升4.1%；中芯國際(00981)升6.6%。

焦點股份

中國機械工程(01829)：今日顯著受壓，曾跌6.2%，見4.36元近一年半低，半日跌5.2%元。集團去年盈利17.11億元人民幣，按年下跌18.77%，每股派末期息16.59分人民幣，前一年度末期息為每股20.42分人民幣。

金力集團(03919)：今早突落鑊，曾飆51.9%，見1.23元逾4個月高，半日飆48.1%為升幅最大港股。集團上周公布，去年股東應佔溢利2332萬元，按年跌3%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。