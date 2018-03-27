港股直擊 即巿股評

貿易戰有緩和跡象，隔晚美股急彈，道指收市飆669點。港股今早裂口飆逾400點後回順，受制廿天線。

恒指今早裂口高開436點，見30985點屬半日高，一度重上20天線(約30981點)水平，開市後受制上周五(23日)的下跌裂口頂部，升勢反覆回順，升幅一度收窄至189點，見30738點今早低。恒指中午報30826點，升277點或0.91%，大市成交額745.01億元。

國企指數報12305點，升107點或0.88%。

藍籌股方面，中國聯通(00762)獲大摩調升目標及評級，半日升6.12%; 今日公布業績的瑞聲(02018)急升6.76%; 內房股跑贏，碧桂園(02007)及中國海外(00688)分別升3.35%及3.87%; 騰訊(00700)升1.88%。

新能源車電池相關股造好，天能動力(00819)上日受惠業績急升逾一成後，今早再漲6.37%; 泰坦能源技術(02188)今日公布業績，半日升6.49%; 另外，超威動力(00951)及五龍電動車(00729)分別升3.17%及3.70%。

軟件股跑出，中軟國際(00354)去年多賺27.93%，股份今早創7.24元新高，半日升14.29%。中國擎天軟件(01297)績後亦見走高，今早漲14.67%。另外，金山軟件(03888)及金蝶國際(00268)分別升2.67%及1.46%。

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