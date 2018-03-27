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騰訊(00700)旗下騰訊音樂據報正進行一輪10億美元(約78億港元)的股權轉讓，並於年內上市。

《財經》引述知情人士透露，騰訊音樂正進行的一輪10億美元的股權轉讓，但本次股權轉讓對價，騰訊音樂估值實際為230億美元(約1794億港元)。此前知情人士稱，騰訊音樂估值或達250億美元(約1950億港元)。

消息人士表示，騰訊音樂目前並不缺錢，這次交易主要是舊股的轉讓，其認購規模要求為1億美元(約7.8億美元)起。一位接近騰訊音樂的人士稱，騰訊音樂上市時間將在2018年。