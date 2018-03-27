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今日 11:29 港股直擊 即巿股評

恒指曾僅升189點 藥股突圍 藥明飆8%

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隔晚美股急彈，道指收市飆669點。港股今早裂口飆逾400點後回順。

恒指今早裂口高開436點，見30985點屬暫時高，一度重上20天線(約30980點)水平，開市後受制上周五(23日)的下跌裂口頂部，升勢反覆回順，升幅一度收窄至189點，見30738點暫時低。截至上午約11時21分，恒指報30799點，升251點或0.8%，大市成交額652.04億元。

國企指數報12288點，升90點或0.7%。

A股亦顯著造好，滬指升1.03%；深成指升1.98%。

藍籌股方面，騰訊(00700)高見438.6元，現升1.6%，報433.2元。

中資電訊股造好，中移動(00941)升2.3%；聯通(00762)升6.2%；中電信(00728)升2.7%。

醫藥股兩極，藥明生物(02269)暫時最多升8.4%，見80.2元，現升7.9%；國藥(01099)去年淨利潤52.8億元人民幣，勝市場預期，按年升13.7%，股價曾升7.7%，見40.5元創一年半高，現升6%；三生製藥(01530)首次派末期息，現升5.3%；綠葉製藥(02186)去年多賺一成，現升5.5%；金斯瑞(01548)升3.8%；昊海生物科技(06826)去年多賺22%，現升2.9%。相反，四環(00460)績後最新挫10.5%。

更多港股資訊，請瀏覽〈港股360〉。

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