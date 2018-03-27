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今日 10:27 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】瑞聲科技績前漲6% 領漲科技股

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瑞聲科技(02018)今日公布業績，股價暫時最多升6.1%，現升5.5%，成交額3.84億元。

其他科技股方面，舜宇光學(02382)升2%；高偉(01415)升2.3%；丘鈦(01478)升2%；中興通訊(00763)升3.5%；中芯國際(00981)升2.9%。

鴻騰(06088)以合併方式收購美國科技生產商Belkin International，代價8.66億美元(約67.55億港元)。股價曾漲4%，現升1%。

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