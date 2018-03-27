瑞聲科技(02018)今日公布業績，股價暫時最多升6.1%，現升5.5%，成交額3.84億元。
其他科技股方面，舜宇光學(02382)升2%；高偉(01415)升2.3%；丘鈦(01478)升2%；中興通訊(00763)升3.5%；中芯國際(00981)升2.9%。
鴻騰(06088)以合併方式收購美國科技生產商Belkin International，代價8.66億美元(約67.55億港元)。股價曾漲4%，現升1%。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
瑞聲科技(02018)今日公布業績，股價暫時最多升6.1%，現升5.5%，成交額3.84億元。
其他科技股方面，舜宇光學(02382)升2%；高偉(01415)升2.3%；丘鈦(01478)升2%；中興通訊(00763)升3.5%；中芯國際(00981)升2.9%。
鴻騰(06088)以合併方式收購美國科技生產商Belkin International，代價8.66億美元(約67.55億港元)。股價曾漲4%，現升1%。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|網傳疑似金正恩專用列車入京
|上一篇：
|【新股追蹤】環球印館超購306倍 中籤率30%