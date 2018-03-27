港股直擊 即巿股評

恒指昨天低開高走，全日波幅553點。恒指收報30548點，升239.48點或0.79%，成交金額1410.97億元。國指收報12197點，升69.43點或0.57%；上證收報3133點，跌19.04點或0.6%。港股走勢優於A股，主要是憧憬中美貿易戰有望緩和。

恒指最低跌至29995點，能守在3月23日低位29930點之上，而且午後走勢轉佳，最終以陽燭收市，呈2連陽走勢，並重上100 SMA。MACD快慢線負差距由增加，走勢仍弱。全日上升股份923隻，下跌722隻，市況略好。

中國國務院總理李克強稱，決不允許讓來華投資的外企強制轉讓技術。中國外交部表示，希望美方就經貿問題作出理性慎重的決策和選擇。中國在WTO提出磋商請求，要求就美國金屬關稅造成的貿易損失獲得補償。

市場憧憬美國與中國願意重新就關稅及貿易失衡問題談判，紓緩市場對爆發貿易戰的憂慮，利好投資情緒，美股三大指數向好。今早亞太股市向好，夜期下跌而ADR上升，兩者背馳，料恒指可高開，但若未能升穿20 SMA (約31000)，指數或掉頭回軟。

個股介紹：

天能動力(00819)的主要業務包括研發、生產和銷售：1) 新能源鋰動力電池；2)特殊用途鉛動力電池；3)電動自行車鉛動力電池；4)廢舊電池回收處理；及5)智慧能源。

集團在2017財年的收益增加約25.25%至約269.039億元(人民幣.下同)， 股東應佔溢利增加約37.25％至約11.78億元，創下歷史最高水平。其中，新能源鋰電池銷售收入約人民幣12.23億元，同比增長 98.68%，佔總銷售額的4.55%；特殊用途電池銷售收入約20.54億元，同比增長5.10%，佔總銷售額的7.63%；電動自行車及電動三輪車鉛動力電池銷售收入約217.07億元，同比增長26.83%，佔總銷售額的80.68%。

集團預測市盈率為6.445倍，周息率4.326%。股份上日收報8.32元，上望9.5元，止損設於4.33元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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