港股直擊 即巿股評

市場對於中美貿易戰的憂慮情緒有所緩和，美股三大指數均創兩年半以來最大單日升幅。港股昨日反彈重返100天平均線之上後，短期有望回升至30800點水平。

隔晚美股愈升愈有，道指收市升669點或2.84%，報24202點；納指急升3.26%，報7220點；標普500指數收升2.72%，報2658點，均創2015年8月26日以來最大單日升幅。微軟收漲7.57%，領漲道指。

針對特朗普向中國商品加徵關稅的計劃，美國財長努欽上周日表示，中美正在商談，他對於雙方達成協議感到樂觀。白宮貿易顧問納瓦羅也發出了「美中重回談判桌」的宣言。有華爾街分析師認為，投資者很明顯已經意識到，貿易戰是不符合任何人的利益的，因此是極其不可能發生的，尤其是，特朗普只不過是想履行他在競選期間作出的一個承諾而已。

美股反彈，以及沙特伊朗緊張局勢升級，為油價提供支持。紐約期油一度升至每桶66.55美元的接近三年多高位，之後獲利回吐，收市報65.55美元一桶，跌0.33美元或0.5%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報75.7元，較本港上日收市升0.7元；騰訊(00700)ADR收報433.57元，升6.97元；國壽(02628)ADR收報22.2元，升0.15元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報11.86元，升0.12元；中石油(00857)ADR收報5.52元，升7仙；中石化(00386)ADR收報6.95元，升2仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報70.9元，升0.35元；聯通(00762)ADR收報9.49元，升0.17元。

ADR港股比例指數報30829，較昨日恒指收市升280點或0.91%。恒指昨日早段曾挫242點，守三萬關後拗腰，收市競價時段進一步嘜高，收報30548點，升239點或0.8%，重上100天線(約30397點)。股價高於50天線的中線市寬報35%，升2.1個百分點。短期阻力參考上周五下跌裂口頂部約31018點水平。

焦點板塊

內銀股：陸續公布業績，建行(00939)及工行(01398)今日放榜。農行(01288)昨日收市後公布去年純利按年增長4.9%，高於市場預期，末期息派17.83分人民幣。中信銀行(00998)去年純利增長2.25%，期內淨利息收入減少6%。

內房股：萬科(02202)去年淨利潤280.52億元人民幣，增長三成三。中國恒大(03333)公布去年多賺3.78倍，至243.72億元人民幣；核心盈利上升九成半，不派末期息。世茂房地產(00813)將於今日公布業績。

焦點股份

南方航空(01055)：去年純利59.61億萬元人民幣，增長一成八，末期息10分人民幣。

鞍鋼(00347)：去年淨利潤56億元人民幣，增長2.5倍；每股派息23.2分人民幣；期內收入增長四成六。

統一企業(00220)、比亞迪股份(01211)、比亞迪電子(00285)、香港中旅(00308)、東風集團(00489)、復星國際(00656)及中國國航(00753)等將於今日放榜。