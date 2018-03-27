今日 08:51
重要通告
港股直擊
啟迪國際(00872)公布，截至去年12月底止全年虧損擴大至7528.33萬元，每股基本虧損8.11仙，不派息。2016年度錄得虧損3060.82萬元。
期內，收入2.03億元，按年跌6.51%
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溫天納
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王良享
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