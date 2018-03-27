即巿股評 港股直擊

周一恒指輕微低開42點，早市一度跌至29995點低位才反彈，下午開市後反覆回升，以30548點的全日最高水平收市，升239點，或0.79%。

老徐上周講到，EJFQ系統反映強勢股買盤的強勢股指數，以及反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，近日走勢持續改善……，（再）簡單快捷閱讀一下EJFQ系統的板塊輪動圖亦即是RA+指標，也令老徐認為應要為Short Strangle倉位買保險。截至3月19日的RA+周線圖（無基準）顯示，全數25個板塊中的約八成板塊的箭頭都指向下方或左下方，真是睇見都唔開胃；但換轉為RA+日線圖，所顯示的卻是截然相反的景象，意思是代表以逐日計算，幾乎所有板塊的相對動力和相對表現由上星期開始已持續改善。因此恒指升穿3月13日的31709點intraday高位亦即是至今為止的3月份高位，實屬合理預期(見3月20日「搏拳實錄」<簡捷閱讀板塊輪動圖>)。

話口未完，恒指翌日(3月21日)就以31811點開市，突破31709點的3月13日創下的前高位，並進一步升至31978水平，顯然，EJFQ系統RA+日線圖中各個板塊的表現，確實發揮一定程度的領先指標作用，最終支持恒指創出3月份的新高。

就在老徐以為這一注保險（老徐先沽出3月行使價31800期指call，過幾日才沽出30600點的期指put，搭建一個Short Strangle倉位，一call一put收取了550+770=1320點的期權金；最後，以298點期權金買入32000點行使價期指call，當作賭21點買保險。詳見3月19日及20日「搏拳實錄」）買得妙之際，恒指卻單日轉向，以31414點的倒跌135點收市，令上述32000點的long call即日由有微利變成微蝕，也打亂了老徐擬定平掉這個long call倉位的打算（3月20日「搏拳實錄」最尾一句）。

恒指之後兩日的走勢已寫在牆上，而即月期權明天便結算，32000點long call的298點期權金肯定要total loss。老徐最後悔的並不是在這注「保險」有微利時平倉，而是翌日恒指不但跌穿10天、20天、50天線，更重要是EJFQ系統的FA+日線圖（無基準）顯示不少板塊已經轉向，仍未能「狠心」沽出32000點的期指call，收回幾十點期權金「輸少當贏」算數，明顯是有盤在身而克服不了「當局者迷」的投資心理障礙。

值得慶幸的是，老徐並沒有被中美筫易戰的消息「嚇走」30600點的short put倉，主要是恒指上周五顯著跌穿以0.75個標準差計算的6個月的TrendWatch上升通道底部，代表已相當超賣，再加上昨天的「搏拳實錄」講明，老徐始終相信中美不致爆發嚴重的貿易戰，而《華爾街日報》最新引述消息人士報道，中美雙方高層官員就貿易戰問題進行秘密磋商，換言之，中美貿易戰已出現轉機。老徐的short put有機會全取770點期權金。

老徐