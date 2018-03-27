即巿股評 港股直擊

港股近期大幅波動，從窩輪市場數據可見投資者對窩輪的需求依然熾熱。同時觀察到不少早前買入認購證並可能正錄得帳面虧蝕的投資者，近日於低位撈貨加注，期望大市回升時回本，而當中有一個現象值得與投資者在這裏探討，就是這個撈貨行為當中的窩輪選擇。

事實上，年初至今市場對窩輪的需求強勁，尤其對騰訊(00700)和平保(02318)的認購證，不少投資者早已買入相關認購證，及至近期大市和正股顯著回落，投資者早前買入的這批認購證目前可能已有帳面虧損。此時，若投資者認為大市和正股有反彈的能力，可能會決定在低位加注。不過，據我們的經驗，即使大市如預期般反彈，但認購證反彈的幅度往往不如投資者預期，主要原因是投資者未有選擇條款最合適的窩輪加注。

兩大原因令撈貨表現不如預期

正股股價下跌時，若投資者決定溝貨，往往會按照買賣正股的思維，就是買回同一隻股票，但這個思維並不適用在窩輪。以騰訊為例，早前股價升至460元至470元水平，當時熱門的認購證行使價大多數在500元附近，而當騰訊近日下調到400元附近時，早前熱門的認購證已變得更為價外。其實這些條款的認購證已不適合開新倉，主要有兩個原因。

首先，當正股股價下跌，認購證的對沖值(Delta)會下降，即是當認購證更為價外時，其對沖值已不及之前的水平。簡單來說，對沖值可視為當正股每上升一元，窩輪理論價格上升多少的參考(需調整換股比率)，所以當對沖值下降後，你會發現正股同樣上升一元時，以價格計認購證上升的幅度不及之前。例如騰訊股價早前約470元，當時行使價500元至530元的認購證其對沖值有約30%，但現時已下降至約15%。因此，投資者應選擇貼價認購證，即對沖值相信較高的產品。

其次，由於近期市場對窩輪的需求持續強勁，這批價外認購證的街貨往往已處於偏高水平。若正股價格如投資者預期般反彈，往往觸發投資者在短時間內集體行動沽貨，在供求壓力下，對認購證價格有一定負面影響。

按三步曲重新審視產品

再次提醒投資者當市況出現顯著變化時，必須重新審視窩輪條款，開新倉或轉倉時可按「選擇窩輪三部曲」挑選窩輪。以下簡單重溫。

第一步：確定對相關股份的看法

因應對指數或個股建立看法後，可在「認股證搜索」工具內，選擇「相關資產」及「認購/認沽」。

第二步：選定行使價區域

如上文所說，一般投資者可留意貼價窩輪，將篩選範圍收窄。同時，一般投資者不宜選擇年期太短的窩輪。

第三步：留意槓桿突出的產品

在搜尋結果內可進一步依槓桿由高至低排序，並剔除街貨量偏高的產品，從中選出最高槓桿的一隻。

投資者可登入高盛認股證網頁內的「認股證搜索」，嘗試按以上步驟挑選合適的產品。

認股證搜索工具：

桌面版：https://www.gswarrants.com.hk/cgi/warrant/warrant_search.cgi

手機版：http://m.gswarrants.com.hk/cgi/warrant/wnt_search.cgi

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/