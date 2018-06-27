即巿股評 港股直擊 國際財經

美國總統特朗普上周四簽署總統備忘錄，依據「301調查」結果，將對中國進口的商品大規模徵收關稅，並且限制中國企業對美國投資併購，又向媒體披露涉及徵稅的貨品規模可高達600億美元。

這邊廂，中國商務部隨即還擊，針對美國商品包括新鮮水果、乾果及堅果製品、葡萄酒、無縫鋼管等，計劃加徵15%關稅；另向豬肉及製品、回收鋁等擬加徵25%關稅。

市場擔憂貿易戰升級，美股標普500指數上周重挫逾5%，權重科技股和金融股沽壓甚重，尤其上周五收市前一度急跌並下試200天線(2588點)，最終埋單險守此水平。標指會否成為首個正式轉弱的美股指數，已成市場焦點。

「醒目資金流向指標」(Smart money flow index)【右圖】自今年1月26日見頂後，至今走勢反覆向下，近日更有加速下跌之勢。

該指標的概念是指開市首30分鐘交易大多受情緒與消息左右，反而大戶傾向在收市前最後一刻才押注，對大市走向更具啟示性。指標報價大致是以前一天收市價減去道指開市後半小時表現，再加上當天最後一小時表現計算。若指標走高，意味道指持續在臨收市前明顯造好；相反，當下跌時，如同近日情況，反映道指於收市前出現較大沽壓，有形之手似不再力托美股。倘情況持續，後市或存暗湧，Buy the Dips策略則有需要調整。

然而，中美兩國上周各自展示叫價及實力後，終於要來到談判桌前。《華爾街日報》引述消息透露，雙方本周將舉行磋商。美國財長努欽亦在訪問中表示，中國已同意設法削減對美國的貿易順差。他對於美國與中國可否達致公平貿易、減少徵收對方關稅，以及停止要求美國科技公司轉移技術等安排的協議，感到審慎樂觀。

恒指縱重上31000亦未穩

傳聞美方希望中國降低對美國汽車徵收的關稅，加碼購買美國生產的半導體，以及擴大美企對中國金融業的參與度等，進一步減少美國貿易逆差。預料這場「大龍鳳」揭露底牌前夕，市場氣氛容易受消息主導，股市波幅或擴大。中美雙方一旦就貿易爭拗達成協議，將掃除環球股市陰霾，美股指數有望反彈。

港股方面，恒生指數昨天早段跟隨外圍走低，最多挫314點，一度失守30000點關口，見29995點，為全日低位，午後反覆造好，中段更倒升，收市競價時段「嘜」至全日高位30548點收市，升239點(0.79%)。主板成交額仍達1411億元，上升股份佔56%。

從技術走勢分析，恒指雖重上100天線(30397點)，但正如昨天本欄指出，由於恒指長線升勢已受破壞，即使能夠回補裂口頂(約31000點)亦未算穩陣。在大市短線市寬(3天線高於18天線比率)收復50%中軸及中線市寬(股價高於50天線比率)轉勢回升前，不宜冒進博反彈。

信報投資研究部

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