重要通告 港股直擊

中國長遠(00110)公布，預期截至去年12月底止全年虧損，將較2016年度有所增加，2016年同期虧損為4980.7萬元。

該公司稱，虧損增加主要由於就採礦權及支付予供應商之預付款項確認之減值虧損所致。