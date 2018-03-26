港股直擊 即巿股評

港股全日沽空金額180.95億元，另有約702.2萬元人民幣沽空， 大市沽空比率12.82%，較上日上升約4.35個百分點，為3月5日以來三周高。

中國平安(02318)全日沽空金額居首，金額25.36億元，沽空比率32.5%。

盈富基金(02800)排第二，沽空金額12.62億元，沽空比率77.4%。

第三位是騰訊控股(00700)，沽空金額10.65億元，沽空比率5.4%。

第四位是建設銀行(00939)，沽空金額6.31億元，沽空比率23%。