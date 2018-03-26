港股直擊 即巿股評

美股上周五晚受貿易戰憂慮升溫拖累，三大指數先高後急挫，道指收市挫424點。港股3連跌累插1240點後，今早一度跌穿三萬點水平，尾市隨道期走勢拗腰，收市重上百天線。

恒指今早低開42點，開市後曾挫242點，守三萬關後拗腰，曾僅跌10點見半日高，之後復受壓，穿早段低位，最多跌314點，見29995點全日低，一度失三萬點水平，半日收市前跌幅收窄，中午跌168點，午後走勢改善，下午2時45分左右倒升，尾段升幅突破200點，收市競價時段進一步嘜高。恒指收報30548點，升239點或0.8%，重上100天線(約30397點)。大市今日上升股份比例為56%，下跌股比例為44%。

全日成交額1410.97億元，較上日的近三年高位顯著回落約1423.48億元或50.2%。

國企指數收報12197點，升69點或0.6%。

恒指即月期貨收市升385點或1.28%，報30532點，低水17點。

A股先低後回升，滬指曾挫1.94%，收市跌0.6%；深成指曾挫2.13%，收市反彈1.19%。兩市成交額約4709億元人民幣。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新升208點，報23820。

藍籌股方面，騰訊(00700)先低後高，尾段一度高見431元，收市報426.6元，升1.6%，成交額199.13億元。金融股普遍低開高收，建行(00939)明日放榜，收市升1.2%；工行(01398)升1.1%，8連跌告終；中行(03988)升0.2%；滙控(00005)升0.5%；港交所(00388)升1.3%；友邦(01299)升2.4%。相反，中移動(00941)低見69.65元近46個月新低，收市跌0.4%；萬洲國際(00288)今日公布業績，曾挫4.9%，收市跌4.2%；領展(00823)跌0.6%；中電(00002)跌0.8%；神華(01088)去年盈利飆91.87%，不過股價跌2.7%。

焦點板塊

石油相關股：國際油價上周顯著造好，當中紐約期油上周累升5.6%；布油升6.4%。外圍油價最新亞洲時段窄幅偏軟。本港石油股造好，中石化(00386)昨公布，去年多賺9.8%，每股派末期息40分人民幣，股價收市升5.2%，報6.93元為全日高，成交額達22.76億元。另外，中石油(00857)升1.5%；中海油(00883)升2.1%。另外，聯合能源(00467)升5.8%；安東(03337)升5.5%；中海油服(02883)升3.6%；中集安瑞科(03899)升7.9%。

內險股：今日普遍跑輸大市，平保(02318)曾挫3.4%，見逾兩周低，收市跌幅收窄至0.5%；國壽(02628)跌0.5%；人保(01339)跌0.5%；財險(02328)去年多賺9.92%，每股派末期息33.8分人民幣，股價曾挫5.1%，收市跌3.3%；太保(02601)跌2.3%。相反，新華保險(01336)創逾10個月低，收市倒升0.3%，6連跌告終；太平(00966)去年多賺27%，股價升1.5%。

醫藥股：今日顯著造好，上海醫藥(02607)去年多賺一成，股價升5.5%；康哲藥業(00867)升6%；石藥(01093)升3.8%；中國中藥(00570)升7.6%；藥明生物(02269)升4.4%；BBI生命科學(01035)績前漲半成；金斯瑞(01548)升4.4%；石四藥(02005)和國藥(01099)升約4%。

內房股：中海外(00688)中午公布去年多賺10.12%，股價午後受壓，曾挫3.3%，收市跌2%；集團旗下中海宏洋(00081)中午公布去年多賺41.23%，股價反覆升0.2%；上周公布去年多賺29.15%的中海物業(02669)曾挫10.2%，收市跌5.3%。另外，碧桂園(02007)回升3.6%；中國恒大(0333)今日公布業績，股價升3.9%；龍湖(00960)升2.6%。此外，華僑城(亞洲)(03366)末期息大增兩倍，績後曾升11.4%見逾兩年高，收市升8.6%；合景泰富(01813)績後曾挫11.7%，收市挫半成，成交額3.16億元，集團去年多賺4.48%。

焦點股份

申洲國際(02313)：中午公布，去年股東應佔溢利37.63億元人民幣，按年增長27.65%，每股派末期息0.75港元。績後曾升5.6%，見80.15元，收市升4.5%。

天能動力(00819)：績後創逾5個半月高，收市升11.5%。集團去年盈利11.78億元人民幣，按年增長37.25%，每股派末期息37港仙，較前一年度末期息每股25.6港仙，增長44.5%。相反，其持有股份的超威動力(00951)去年少賺一成，股價挫9.1%。

瑞港建設(06816)：上市不足兩年便洽談賣盤，股份今早復牌，股價曾飆80.3%創20個月高，收市升67.2%，成交額8120萬。集團宣布，現時持股63.75%的控股股東Sky Hero Global Limited，與國企青島西海岸發展旗下青島西海岸控股(國際)訂立意向書，擬出售不少於30%已發行股本。

中國新華教育(02779)：今早上市，收報3.26元，與招股價持平，成交額約5.3億元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。