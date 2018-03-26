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今日 17:05 港股直擊 香港財經

中建材擬未來兩個月上調水泥售價

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中國建材(03323)副總裁崔星太表示，受惠於政府加大固定資產投資及收緊環保監管，相信供給側改革政策將繼續支持水泥行業發展。

他指出，公司計劃今年4、5月份會調高水泥售價，而今年首季均價較去年高出30元(人民幣‧下同)，首季每噸毛利達100元以上，對比去年71元。

對於中美貿易戰，中國建材總裁曹江林表示，不喜歡中美出現貿易磨擦，認為貿易戰並無贏家，而目前兩國政府貿易管制名單上不包括中建材股份，因此對業務沒有影響；公司於美國建設玻纖池生產線項目，有助於發展美國市場。

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