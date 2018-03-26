港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五晚受累貿易戰升溫急挫，納指及標普跌逾2%。港股早段跟隨外圍低開，上午曾失守三萬點關，惟午後走勢轉好，以全日高位收市。

恒指今早低開42點，開市後曾挫242點，守三萬關後拗腰，曾僅跌10點，見30298點半日高，之後復受壓，穿早段低位，最多跌314點，見29995點全日低，一度失守三萬點水平。恒指午後反覆造好，中段更由跌轉升，收市競價時段更嘜至全日高位30548點收市，升239點或0.79%，重上100天線(約30397)。大市成交額1410.97億元。

國企指數收報12197點，升69點或0.57%。

騰訊(00700)低開高走，尾段突破100天線及上周五的高位，收市倒升1.57%，報426.6元，成交居首達199.13億元。

平保(02318)開市高見84.6元後，掉頭回落，一度倒跌逾3%，尾段跌幅雖然有所收窄，但最終仍跑輸大市，收市跌0.53%，報84.0元，為成交第二大股份。

建行(00939)將於明日公有業績，今早跌穿8元後，反覆回升，收市漲1.24%，報8.19元，為成交第三大股份。

中石化(00386)去年多賺9.8%，派息比率急升至118%，股份今日顯著造好，升5.16%，收報6.93元，為表現最好藍籌。

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