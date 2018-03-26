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今日 16:07 港股直擊 中國財經

忠旺:貿易戰影響幾乎可忽略

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中國忠旺(01333)首席財務官葛文達表示，即使中美貿易戰開打，美國對中國出口的鋁製品開徵關稅，但由於集團對美國的出口去年只有1億元(人民幣‧下同)，僅佔集團收入約0.5%，故影響幾乎可以忽略。

葛文達預計，今年集團資本開支80億元，其中營口基地佔20億元，天津鋁壓延項目第二條生產線佔10億元、特種車廠佔10億元，其餘則會用於各個小型項目。

天津鋁壓延項目第一條生產線已於去年投入運作，葛文達稱，此生產線今年可生產20萬噸產能。董事總經理許晶補充，第二條生產線可望於今年內投產。

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