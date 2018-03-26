中美貿易戰展開，中遠海運港口(01199)副主席兼董事總經理張為估計，貿易戰目前朝良好方向發展，將不會升級及蔓延，以免招致兩敗俱傷；而集團在中美貿易的佔比不高，旗下有美國業務的港口業務比重只有約8%，而涉及增加關稅的貨種更加少，故料不會受太大影響。
對於未來的併購計劃，張為表示，目前在歐洲及發達國家的港口布局已大致完成，會重點關注新興市場基礎設施不足的國家，並相信不會和招商局港口(00144)重疊，亦不排除會與招商局有進一步合作。他又稱，目前集團的負債比率只有約35%，故尚有餘力進行併購。
中美貿易戰展開，中遠海運港口(01199)副主席兼董事總經理張為估計，貿易戰目前朝良好方向發展，將不會升級及蔓延，以免招致兩敗俱傷；而集團在中美貿易的佔比不高，旗下有美國業務的港口業務比重只有約8%，而涉及增加關稅的貨種更加少，故料不會受太大影響。
對於未來的併購計劃，張為表示，目前在歐洲及發達國家的港口布局已大致完成，會重點關注新興市場基礎設施不足的國家，並相信不會和招商局港口(00144)重疊，亦不排除會與招商局有進一步合作。他又稱，目前集團的負債比率只有約35%，故尚有餘力進行併購。
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