海事建築商瑞港建設(06816)上市不足兩年便洽談賣盤，股份今早復牌，股價暫時最多升80.3%，見1.1元創20個月高，現升65.6%，成交額6070萬。
集團宣布，現時持股63.75%的控股股東Sky Hero Global Limited，與國企青島西海岸發展旗下青島西海岸控股(國際)訂立意向書，擬出售不少於30%已發行股本。
若交易落實將觸發全面要約，Sky Hero Global Limited仍為主要股東。
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