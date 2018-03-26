即巿股評 港股直擊

受貿易戰陰霾所影響，美股上周五顯著下跌，拖累港股今日再跌穿三萬大關。不過有消息指美國財長出走北京講數，當市場仍然擔心中美貿易戰大爆發之際，中美兩國已悄悄開始幕後談判，討論改善美國對中國市場嘅進入，傳聞談涉及範圍包括金融服務業跟製造業等，雙方正尋求一個認可方式嚟減少貿易逆差。其實阿Man一直強調，特朗普做嘢係估佢唔倒，但侵侵行事雖瘋狂，但亦未至於低能，明知真正貿易戰只會帶嚟攬炒局面，打出呢張牌，一方面係為美國喺國際貿易上爭取最大利益；另一方面係為下半年中期大選作部署，爭取選民支持。預期中美貿易談判至少搞番三幾個星期，呢段時間大市將被相關消息左右，目前大市仍處於100日線(30371點)之下，仍未脫險，當市場一步步消化有關貿易戰消息，大市又能喺兩三個交易日內重上100日線並企穩，港股有望脫險。當然大市仍未走出波動區間，目前仍然喺29800至31800呢二千點上落，但值得留意係唔少重磅股技術走勢開始轉差，呢兩日仍未能逆轉弱勢，後市仍難寄予厚望。

恒指今早開市後曾挫242點，三萬未失守後反彈，跌幅度收窄至10點，見30298點半日高，但30300水平似有阻力，大市再度回軟並跌穿早段低位，最多跌314點，見29995點半日低。幸而三萬大關失而復得，半日收市前跌幅收窄。恒指中午收報30140點，跌168點；國企指數中午收報11990點，跌137點。

騰訊(00700)受制420元，咁啱呢個位係圖表漸次形成頭肩頂走勢嘅頸線位，恒指叫得做騰訊，騰訊有阻力，大市亦唔彈得遠。至於大笨象(00005)完成發債可望再啟動回購，一旦新一輪回購計劃公布，料對其股價有一定支持。至於平保(02318)跟港交所(00388)均見下跌，平保更跌近3%，表現疲弱。

呢期派成績表嘅重磅股，只要業績前股價炒上，放榜後十居其九見光死，嚟緊公布業績嘅內銀股，業績前腳軟，未知會否掉轉行，業績後做番好啲，不過阿Man都唔敢抱太大希望。數嚟數去醫藥股都係強勁，業績前炒到業績後，股價屢創新高，越升越有，強者愈強，所以話醫藥股趁回吐吸納無壞。除咗醫藥股，內需股亦係阿Man一直睇好嘅板塊，啤酒股，乳業股及體品股中都有唔錯表現，眼花撩亂唔知揀乜股好，一於睇住龍頭股，幾時買股都係買行業龍頭。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)