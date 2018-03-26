港股直擊 即巿股評

貿易戰憂慮升溫，美國三大指數上周五晚先高後急挫，當中道指收市挫424點。港股今早下試三萬點支持。

恒指今早低開42點，開市後曾挫242點，守三萬關後拗腰，曾僅跌10點，見30298點半日高，之後復受壓，穿早段低位，最多跌314點，見29995點半日低，一度失三萬點水平，半日收市前跌幅收窄。恒指中午收報30140點，跌168點或0.6%，大市成交額731.45億元。

國企指數中午收報11990點，跌137點或1.1%。

A股半日下挫，滬指跌1.64%；深成指跌0.56%。

藍籌股方面，騰訊(00700)仍軟，半日跌0.5%；中移動(00941)低見69.65元近46個月新低，半日跌1%。另外，萬洲國際(00288)今日公布業績，曾挫4.7%，半日跌4.3%；滙控(00005)跌0.5%；港交所(00388)反覆跌0.2%；領展(00823)跌1.3%。相反，友邦(01299)升0.8%；恒安(01044)升2.5%；中石化(00386)升1.2%；碧桂園(02007)升0.8%。

焦點板塊

中資金融股：全線向下，建行(00939)明日放榜，半日跌1%；工行(01398)跌0.3%，暫錄9連跌；中行(03988)跌0.9%。內險跑輸，平保(02318)曾挫3.4%，見逾兩周低，半日跌3%；新華保險(01336)創逾10個月低，半日跌2.2%，目前連跌第7日；人保(01339)跌2%；財險(02328)去年多賺9.92%，每股派末期息33.8分人民幣，股價半日挫4.2%；太保(02601)跌2.3%。

醫藥股：逆市造好，上海醫藥(02607)去年多賺一成，今早升3.26%；康哲藥業(00867)回補上日下跌裂口，漲4.76%；石藥(01093)升0.7%；中國中藥(00570)及藥明生物(02269)分別升1.71%及2.4%。

資源股：個別金屬資源股逆市向上，中信資源(01205)急升9.1%；西王特鋼(01266)升6%；齊合環保(00976)飆13.1%；中國東方(00581)升2.2%；忠旺(01333)去年多賺23%，半日升2.1%；中信大錳(01091)升1.2%；招金(01818)升1%；洛鉬(03993)升0.7%。煤炭股兩極，兗煤(01171)去年多賺近3.5倍，股價升4.5%；明天公布業績、早前已發盈喜料去年轉賺逾30億人民幣的中國秦發(00866)升9.6%；首鋼資源(00639)升2%。不過，藍籌神華(01088)去年盈利飆91.87%，股價半日挫4.5%。

焦點股份

華僑城(亞洲)(03366)：績後曾升11.4%，見4.01元逾兩年高，半日升7.5%。集團去年股東應佔溢利按年增長1.87倍，每股派末期息48港仙，較前一年度末期息每股16港仙高兩倍。

天能動力(00819)：績後創逾5個半月高，半日升10.5%。集團去年盈利11.78億元人民幣，按年增長37.25%，每股派末期息37港仙，較前一年度末期息每股25.6港仙增長44.5%。

合景泰富(01813)：績後曾挫11.7%，半日挫8.2%，成交額1.63億元。集團去年盈利36.2億元人民幣，按年增加4.48%，每股派末期息31分人民幣，而前一年度末期息每股40分人民幣，另加每股11分人民幣特別息。

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