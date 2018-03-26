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今日 12:12 港股直擊 即巿股評

恒指半日跌168點 醫藥股逆市造好

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美股道指上周五收市挫逾四百點，恒指跟隨低開，一度失守30000點，惟其後跌幅收窄，重上三萬關。

恒指今早低開42點，開市早段曾挫242點，險守三萬關，走勢其後顯著改善，曾僅跌10點，見30298點半日高，之後復受壓，穿早段低位，最多曾挫314點，低見29995點。恒指報30140點，跌168點或0.56%，大市成交額731.45億元。

國企指數報11990點，跌137點或1.13%。

藍籌股方面，騰訊(00700)暫受制420元，半日微跌0.48%，報418.0元; 內需股跑贏，恒安國際(01044)及蒙牛(02319)分別升2.52%及0.63%; 中國神華(01088)績後走弱，急挫4.49%; 平保(02318)跌2.96%。

醫藥股逆市造好，上海醫藥(02607)去年多賺一成，今早升3.26%; 康哲藥業(00867)回補上日下跌裂口，漲4.76%; 另外，中國中藥(00570)及藥明生物(02269)分別升1.71%及2.4%。

手機設備股捱沽，高偉電子(01415)跌至近1個半月低，半日挫3.64%; 丘鈦科技(01478)曾跌穿10元，今早則跌2.33%; 另外，瑞聲科技(02018)及比亞迪電子(00285)分別跌1.10%及1.15%。

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