港股直擊 香港財經 即巿股評

美股道指上周五收市挫逾四百點，港股上星期挫近千二點後，今早甫開曾跌逾兩百點。

恒指今早低開42點，報30267，之後跌幅擴大，暫時見最多跌242點，低見30066，守住三萬點關。之後跌幅收窄，一度僅跌10點，報30298。截至10時5分，恒指跌40點，報30269。

國企指數高開15點，報12143，最新跌13點，報12114。

中美質易戰拖累，內地股市向下，上證指數今早一度跌1.9%，現報3120，跌32點或1%。

騰訊(00700)遭大股東南非Naspers減持，上周五顯著受壓，惟守住405元之配股價，最新報418.6元，跌0.3%。

平保(02318)輕微高開0.2%，現跌0.7%，報83.85元。

滙控(00005)今早低見74元，再創逾半年低位，現跌0.2%，報74.5元。

油價上升，「三桶油」逆市升，中石化(00386)去年多賺9.8%，今早高開3.5%，報6.82元，現升2.4%，報6.75元。

舜宇光學(02382)今早一度升逾4%，現升近3%，暫為表現最好藍籌。

萬洲國際(00288)今日放榜，受貿易戰陰霾拖累，股價現跌逾3%，暫為表現最差藍籌。

個股方面，兗州煤業(01171)去年多賺近3.5倍，另宣布認購4.2億股浙商銀行(02016)新股，兗煤最新升6.6%，報9.81元。