即巿股評 港股直擊

恒指上周五低開高走，全日波幅390點。恒指收報30309點，跌761點或2.45%，成交金額 2834.45億元，其中騰訊(00700)錄得1261.38億成交。國指收報12128點，跌299點或2.41%；上證收報3152點，跌110點或3.39%。三項指數都偏軟，以A股走勢較差。

恒指急跌後，最低跌至29930點，守在3月5日低位29852點之上，並以陽燭收市，收市水平重返保歷加通道下半部。MACD快慢線差距由正轉負，走勢轉差。全日上升股份248隻，下跌1565隻，市況偏弱。

特朗普最終簽署了1.3萬億美元的支出法案，在未來六個月為聯邦政府提供運轉資金。

據新華社報道， 中國副總理劉鶴與美國財長努欽通話，稱美國301調查違背國際貿易規則，將損害兩國利益；中方已經做好準備，有實力捍衛國家利益。中國繼續強硬表態貿易戰，警告美國會奉陪到底。美國財長努欽表示，「謹慎樂觀」地認為會與中國達成貿易協議，從而避免執行特朗普的對華關稅措施。

據美國貿易代表的聲明，特朗普政府向世貿組織提交了申訴，稱中國對尋求在中國經營的美國公司實施歧視性技術許可要求。在貿易戰的陰霾下，上周五美股下跌，今早亞太股市下跌，夜期及ADR下跌，料恒指走勢向淡，料會失守30000點，支持參考為3月5日低位29852.42點。

個股介紹：

阜豐集團(00546)的主要業務為從事發酵食品添加劑及生化產品及澱粉產品的製造和銷售。集團於中國山東省、陝西省及內蒙古自治區設有生產廠房，主要向國內客戶進行銷售。

集團在截至2017年6月上半財年錄得收益人民幣 62億元(人民幣.下同)，增長12.6%；主要受惠於新生產技術改造令年產增加，及蘇氨酸、高檔氨基酸產品及黃原膠銷售增長。毛利14億，增長31.7%，主要由於玉米顆粒價格下跌，生產技術改造令生產成本降低及產品毛利貢獻增加。股東應佔溢利6.42億元，增長83.4%。

集團早前以人民幣7520萬元委任兩工廠承建商，以增加產能。集團將於3月27日公布末期業績。

集團預測市盈率為6.203倍，周息率3.7%。股份上日收報4.7元，上望5.4元，止損設於4.33元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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