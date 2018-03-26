港股直擊 即巿股評

貿易戰拖累全球股市，恒指三日累挫逾千二點，美股上周五再插水，料恒指今早低開近四百點。

美股上周先升後跌，雖然美國政府停運危機解除，一度刺激道指早段回升過百點，但尾市又插水，市場對貿易戰的憂慮加劇，道指收跌424點或1.77%，報23533點，創去年11月22日以來新低；納指收跌2.43%，報6992；標普500指數收跌2.1%，2588點。全個星期道指跌5.6%，納指跌6.5%，標普500指數跌6%，均創逾兩年最大單周跌幅。

特朗普3月22日簽署總統備忘錄，依據「301調查」結果，將對從中國進口的商品大規模徵收關稅，並限制中國企業對美投資併購。特朗普在白宮簽字前對媒體說，涉及徵稅的中國商品規模可達600億美元。投資者擔心，這可能引發貿易戰，給全球經濟帶來可怕影響。

對此，中國商務部宣布3月23即日起對約30億美元美國進口商品加征關稅。鮮水果、乾果及堅果製品、葡萄酒、無縫鋼管等產品擬加徵15%關稅；豬肉及製品、回收鋁等產品擬加徵25%的關稅。商務部表示，中方不希望打貿易戰，但絕不害怕貿易戰；任何情況下，中方都不會坐視自身合法權益受到損害，已做好充分準備；希望美方懸崖勒馬，不要把雙邊經貿關係拖入險境。

周五美滙指數跌0.39%，報89.5072，創一個月以來新低。投資者憂慮貿易緊張關係不斷升級可能損害全球經濟增長。投資者在避險情緒影響下買入日圓和瑞郎。本周美元指數跌0.76%，五周來首次下跌。

周五紐約期油升2.2%，每桶報65.74美元，創八周以來新高，本周漲5.34%。油組可能會將其減產協議延長到2019年。此外，伊朗重新受到制裁的風險有所加大。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報74.23元，較本港上日收市跌0.42元；騰訊(00700)ADR收報411.06元，跌8.94元；國壽(02628)ADR收報21.73元，跌0.42元。油價雖造好，但「三桶油」ADR仍偏軟，中海油(00883)ADR收報11.44元，跌6仙；中石油(00857)ADR收報5.37元，無升跌；中石化(00386)ADR收報6.56元，跌3仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報69.93元，跌0.87元；聯通(00762)ADR收報9.32元，跌5仙。

ADR港股比例指數報29910 ，較上周五恒指收市跌399點或1.3%。恒指收報30309點，跌761點或2.5%，連跌三日累挫1240點或3.9%。大市下跌股份比例達86%，上升股份比例14%。恒指短期支持在3月5日的29852點，及2月9日的29129，即所謂「高低腳」支持。

焦點股份

中石化(00386)：公布去年全年純利512.44億元人民幣，按年上升9.8%，派末期息40分人民幣。

永利澳門(01128)：去年純利37億元，增長1.6倍，派特別息每股75仙。永利指，前主席史提芬永利被指存在職場不當個人行為，澳門博彩監察協調局正監督並審查有關情況，公司正通力配合。

銀河娛樂(00027)：公布以9億2750萬美元(相當於72.8億港元)，收購530萬股永利渡假村的新股，佔永利已發行股本約4.9%，每股作價175美元。

招商銀行(03968)：去年純利701.5億元人民幣，增長一成三，每股盈利2.78元人民幣，末期息84分人民幣。

兗州煤業(01171)：全年純利按年上升3.46倍，派末期息0.48元人民幣。

紫金礦業(02899)：全年純利按年上升七成半，每10股派發現金紅利0.9元人民幣。

信利國際(00732)：去年純利倒退八成九，不派末期息。期內，為樂視移動作出呆壞賬撥備，在扣除信用保險賠償後，淨額4.14億元。

長城汽車(02333)：去年純利倒退五成二，末期息17分人民幣。

中國重汽(03808)：去年純利30.23億元人民幣，增長4.68倍，末期息70港仙。

中國新華教育(02779)：今日掛牌，據輝立資料，暗盤收報3.05元，較招股價3.26元，低6.4%；每手1000股, 賬面蝕210元。

今日有多家公司公布業績，藍籌有萬洲國際(00288)，另外多隻醫藥股放榜，包括綠葉製藥(02186)、三生製藥(01530)、上海復星醫藥(02196)及四環醫藥(00460)等。