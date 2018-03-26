即巿股評 港股直擊

過去一星期的美股和港股可謂屋漏兼逢連夜雨。美股方面，受到Facebook客戶資料洩密醜聞拖累，美股三大指數於3月19日(上周一)全線下跌超過1%收市；兩日之後，剛於2月才上任的聯儲局主席鮑威爾首度主持FOMC會後宣布加息0.25厘，聯邦基金利率上調至1.5至1.75厘區間，並維持今年合共加息三次的預期。多項調查均顯示，市場幾乎100%估計聯儲局會加息，但沒有料到局方亦調高2019年和2020年的聯邦基金利率預期，即是明年和後年的加息步伐有可能加快，造成上周三美股又再全線低收。

然而，Facebook事件以及聯儲局調升未來兩年的利率前瞻指引加起來，也比不上美國和中國或將爆發有史以來最嚴重貿易戰對美股造成的殺傷力。總統特朗普於美國時間3月22日簽署備忘錄，針對總值約600億美元的中國進口商品徵收25%到最高45%的懲罰性關稅，消息令道指即日收市急挫近3%，錄得724點的6個星期以來的最大單日跌幅，標普500指數和納指亦跌超過2%收市；美股翌日仍未能止瀉，道指、標普500及納指分別再跌1.77%、2.09%、2.42%。

至於港股，先是科技股王騰訊(00700)遭大股東Naspers大幅減持的消息，恒指上周四已跌了343點或1.09%收市，並同時跌穿10天、20天和50天等三條平均線；翌日，則由於特朗普決定開打貿易戰的消息「殺到來」，恒指

以29930水平的全日低位開市，大幅裂口低開1141點，其後反覆爭持直至尾段才收復小部分失地，以30309點收市，仍要跌761點或2.45%，並留下一個闊698點的大型下跌裂口(31018和30320點)。國指收報12128，跌299點或2.41%，亦出現一個闊245點的下跌裂口(12396和12151點)。

港股上周五以2834億元的今年最大成交裂口急挫，恒指除了確認失守10天、20天和50天的短中期平均線，技術走勢全面轉弱，亦跌穿了過去半年至今的以0.75個標準差計算的TrendWatch上升通道，本周能否重演去年12月、今年2月以及3月上旬般，短短3個交易日就重返TrendWatch上升通道，端視乎中美貿易戰的事態發展。

必須重提，本欄一直認為中美兩國不會「動真格」開打貿易戰（見3月5日和12日「搏拳實錄」<全靠特朗普得以靚位沽put>和<一句唔該 價外變價內>），

甚至直到上周一，老徐在<當作賭21點買保險>引述《Politico》消息指特朗普要求美國貿易代表Robert Lighthizer提交一份更嚴厲的對中國進口商品徵稅清單，老徐仍然相信貿易談判只是「開天索價 落地還錢」的博弈。

事實上，3月24日《信報》引述美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）也預期，特朗普簽署備忘錄的決定，只會將中美兩國導入貿易談判，而不會引起貿易戰爭。問題是老徐的Short Strangle已成為貿易戰的「受害者」罷了。

老徐