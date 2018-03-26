重要通告 港股直擊

康寧醫院(02120)公布截至去年12月底止全年業績，按中國企業會計準則，淨利潤4907.08萬元(人民幣．下同)，按年跌28.71%，基本每股收益0.67元，末期現金股息分派每股0.15元。

期內，營業收入6.66億元，按年增長60.43%。

另外，集團宣布，更改招股集資所得用途，將對分配作科研、教學及人員培訓用途及發展移動和線上醫療諮詢平台，並改進資訊技術基礎設施之部分尚未動用款項淨額，約4470萬元進行調整，重新分配給擴張及提升醫療機構網絡及運營能力的用途。