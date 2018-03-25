今日 21:02
重要通告
港股直擊
H&H國際控股(01112)宣布，截至去年底止年度業績，股東應佔溢利9.33億元(人民幣‧下同)，按年下跌2.26%，每股盈利1.48元，不派息。
期內，收入80.95億元，按年增長24.44%。
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