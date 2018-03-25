今日 19:18
重要通告
港股直擊
香港國際建投(00687)宣布，截至去年底止年度業績，股東應佔溢利600.4萬元，按年下跌95.52%，每股盈利0.25仙，派末期息10仙。
期內，收益32.9億元，按年增長8.57%。
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