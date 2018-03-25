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港交所(00388)行政總裁李小加出席2018中國(深圳)IT領袖峰會時，發表題為「資本的邏輯、獨角獸的訴求、監管的抉擇─路在何方」演講，認為如今新經濟時代的資本市場，企業進入資本市場將面臨法律、市場及資金的多方面挑戰，香港作為內地企業和國際資金的聚集之地，具有重要的戰略意義。

他把今天市場關注的獨角獸比作即將求娶的「王老五」，在尋求市場投資之前，專注於企業發展，待拿到融資之後，就成為了「鑽石王老五」。投資者是「新娘」，監管層是「岳父」，上至群眾下至媒體則是「岳母」。

李小加認為，香港證券市場既能理解中國的情況，也清除了獨角獸企業在美國上市的一些限制。憑着「一國兩制」的優勢，香港為內地獨角獸企業赴港上市帶來了一定的機遇。中國證監會和香港證監會是目前國際上最親密的證監會，香港給中國提供了時間、距離和監管上的空間。

同時，中國證監會和香港證監會又是兩個完全不同的監管機構，從監管層面和上市監管的規則來說，香港實質上更為寬鬆，但是香港證監會同樣十分了解中國市場和背景，中國的獨角獸企業赴港上市是合適的選擇。

對於獨角獸回歸的熱點，李小加認為，某種程度上是「攪局」，大量新的問題要解決，因為本來都是遵循各自市場的邏輯。

李小加認為，CDR(中國預託憑證)是一個很好的創新舉措，這次可能是巨大的突破，更把CDR比作「外籍華人在華婚姻暫行條例」。不論是內地市場、香港市場還是美國市場，市場的總體邏輯是不變的。市場邏輯還沒能大改的時候，CDR可以小範圍試驗；如果又想做得很大，又要一切按新邏輯行事，是對全體規則的重大衝擊，如果沒有準備好，就要在某方面有所犧牲。