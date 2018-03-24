即巿股評 港股直擊

美國總統特朗普簽署備忘錄，將對中國進口商品大規模徵收關稅，市場憂慮爆發貿易戰，美股周四急跌，道指收市跌逾720點，失守24000點關口；納指亦急跌近180點。內地股市周五捱沽，上證綜指收市跌逾3%。港股受騰訊(00700)被大股東配售而急跌拖累，恒指低開逾1100點，曾經失守三萬點大關，之後全日維持跌勢，尾市跌幅收窄，收市仍跌逾760點。向上觀望重上30500點水平的機會，並參考失而復得的三萬點關口能否成為支持。資金流方面，周四恒指好倉有逾3600萬元流入，同日淡倉流出逾4500萬元，累計5天，好倉流出逾5600萬元，淡倉流入逾5400萬元。

截至周四，牛證街貨密集區為收回價30900至30999點，而熊證街貨密集區則為收回價32000至32099點。另一方面，牛證資金主要流入之收回價區域為30900至30999點；而熊證則主要流入之收回價區域為31700至31799點。

讀者如看好恒指，可留意牛證(64081)，收回價29800點，行使價29650點，19年2月到期，兌換比率10,000。相反，讀者如看淡恒指，可留意熊證(58808)，收回價31488點，行使價31638點，18年8月到期，兌換比率12,000。

有報道指，騰訊大股東Naspers以每股405元，減持1.9億股騰訊股份，涉資約769億元。騰訊周五低開在配售價405元，已經是全日低位，之後跌幅逐步收窄，收市跌逾4%，保持在420元水平。逾12.6億元北水在周四通過滬港通和深港通流入騰訊。向上觀望重上430元的機會，支持參考配售價405元。看好可留意騰訊購(20123)，行使價476.88元，18年6月到期。或騰訊牛(68569)，收回價403.18元，行使價400.38元，18年9月到期。相反看淡則可留意騰訊沽(20982)，行使價393.68元，18年5月到期。

業績勝預期的內險股中國平安(02318)指，對旗下子公司的上市計劃，一直持開放態度，並會根據市況及業務發展披露上市時間，澄清未有回應有關陸金所上市計劃。平安周五跟隨A股受壓，低位曾急跌逾半成至83元，收市仍跌逾3%。向上觀望重上20天線約85.9元，支持參考100天線約82.7元。看好可留意平安購(21411)，行使價90.05元，18年6月到期。或平安牛(57994)，收回價81.49元，行使價80.79元，18年11月到期。

中國人壽(02628)公布，去年純利按年增長68%至逾320億人民幣，大致符合《彭博資訊》綜合分析員的預測。中人壽周五跟隨A股受壓，低位曾跌約4%至21.6元，是逾一年的低位，收市跌逾1%。向上阻力留意23元，支持參考21.5元。看好可留意中壽購(24827)，行使價24.93元，18年7月到期。或中壽牛63298，收回價20.28元，行使價19.78元，19年2月到期。

內銀股將於月底前公布業績。將於3月27日公布業績的建行(00939)，周五曾經失守8元，最多跌逾4%，收市跌幅收窄至逾2%，8元關口失而復得。向上觀望重上8.2元的機會，支持參考7.8元。看好可留意建行購(21078)，行使價9.18元，18年7月到期。或建行牛(57991)，收回價7.88元，行使價7.78元，18年11月到期。

另一隻內銀股工行(01398)，同樣將於3月27日公布業績，周五低位曾跌近4%，收市跌幅收窄至逾2%，重上6.6元水平。看好可留意工行購(23881)，行使價7.39元，18年7月到期。或工行牛(68580)，收回價6.39元，行使價6.29元，18年11月到期。至於3月29日公布業績的中行(03988)，周五收市跌逾1%，暫守4.2元水平。看好可留意中行購(12205)，行使價4.69元，18年5月到期。或中行牛(61049)，收回價4.01元，行使價3.93元，18年10月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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