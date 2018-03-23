港股直擊 即巿股評

港股全日沽空金額239.99億元，另有約2405.3萬元人民幣沽空，大市沽空比率8.47%，較上日下跌約2.51個百分點，去年12月28日以來新低。

騰訊控股(00700)連續9天全日沽空金額居首，金額38.7億元，沽空比率3.1%。

中國平安(02318)排第二，沽空金額22.37億元，沽空比率21.4%。

第三位是南方A50(02822)，沽空金額12.98億元，沽空比率68.4%。

第四位是滙豐控股(00005)，沽空金額11.4億元，沽空比率25.3%。